Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak İzmir, Muğla ve Antalya çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağış bölgelerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"Kuvvetli rüzgar" uyarısı

Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre rüzgarın, gece saatlerine kadar Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don olayı bekleniyor.