Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı’nda görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.