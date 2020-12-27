Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı’nda görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
Akşehirli astsubay koronadan öldü
27.12.2020 - 17:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Akşehir ilçesinde koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer,Covid-1,
755845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755845.aspx
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