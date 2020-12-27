Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde hızla yeniden artış gösteren koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu illerden biri olan Karabük’te bugüne kadar toplam pozitifli vaka sayısı ise 20 bini aştı. Kasım ayında günlük ortalama 300’ün üzerinde pozitif vakaların çıktığı kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler sonucu vaka sayılarından yüzde 75 oranında düşüş yaşandı. Vaka sayılarının günlük 50 seviyesine düştüğü Karabük genelinde ise son 35 günde koronavirüsten dolayı 186 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 salgınının başladığı ilk günden bu yana ise ölenlerin sayısı toplamda 300’e ulaştı.



Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında bulunan koronavirüs haritasında yüksek risk uyarısının normale dönmeye başladığı Karabük’te yetkililer düşüşlerin olası bir rehavete yol açmaması adına alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.