Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı yaşandı. İlçeye bağlı Halilbeyoğlu köyünde yaşayan Mustafa Enşici, 72 yaşındaki annesi Hanife Enşici ile birlikte yaşadığı evde iddialara göre uyumadan önce sobaya kömür attı. Bir süre sonra sobadan çıkan karbonmonoksit gazı evi sardı. Sabah uyandığında halsizlik ve mide bulantısı yaşayan Enşici, durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler anne ve oğlunu hastaneye kaldırdı. 72 yaşındaki anne Hanife Enşici hayatını kaybetti. Karabük'e sevk edilen Mustafa Enşici'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.