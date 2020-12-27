İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19’un daha bulaşıcı yeni türü farklı ülkelere yayılmaya devam ediyor. Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat yaptığı açıklamada, ülkede 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen evli bir çiftte mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini söyledi. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Obeidat, çifte sağlık izolasyonu önlemlerinin uygulandığını ve protokollere göre sağlık ekipleri tarafından takip edildiklerini belirtti.
Mutasyona uğrayan Covid-19, Ürdün'e de sıçradı
27.12.2020 - 18:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, ülkede 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini duyurdu.
Etiketler : ingiltere,mutasyon,covid,
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