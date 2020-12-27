Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şengül Sokak’ta meydana gelen olayda, park halindeki araç alev aldı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aracın alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yaralanan 3 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.