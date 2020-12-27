Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 34 DNK 734 plakalı Skoda marka otomobil, önünde ilerleyen Mustafa E. (77) Yönetimindeki 14 DG 471 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulduktan sonra takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Y. yara almadan kurtuldu. Hurdaya dönen hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa E.’nin cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.