Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşi tarafından darp edildiği ileri sürülen Vedat Demirbaş (58), ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Demirbaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kardeşi tarafından darp edilen ağabey hayatını kaybetti
28.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'a kardeşi tarafından darp edilen ağabey, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşi tarafından darp edildiği ileri sürülen Vedat Demirbaş (58), ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Demirbaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ağabey,kardeş,darp,kavga,
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