89 yaşındaki Saliha Şahin, göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleriyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından hem kalp krizi hem de Covid-19 olduğu anlaşılan hasta tedaviye alındı.
Öncelikle Anjio yapılan hasta Covid-19 tedavisini de tamamlayarak sağlığına kavuştu. Saliha Şahin şifa ile hastaneden taburcu oldu.
10 gün sonra yeni bir hayata kavuştu
10 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Saliha Şahin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı. Hasta yakınları ise hastane yetkililerine teşekkür ederek, ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ettiler.
89 yaşında koronavirüsü ve kalp krizini yendi
28.12.2020 - 14:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi sürecinde, Covid 19 virüsü taşırken kalp krizi geçiren 89 yaşındaki hasta yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.
89 yaşındaki Saliha Şahin, göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleriyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından hem kalp krizi hem de Covid-19 olduğu anlaşılan hasta tedaviye alındı.
Etiketler : hastane,
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