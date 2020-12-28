Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlı bir kadın hastaneye gitmek istediğini söyleyerek Erenler Mahalle Muhtarı Hasan Çavlan’ı arayarak yardım istedi. Muhtar Çavlan iddiaya göre, bunun üzerine gerekli izinler için karakola giderek vatandaşın hastaneye gitmesi konusunda gerekli izinleri görüşmek istedi. Ancak Çavlan, burada görevli polis memurlarının kendisini dinlemeyerek tutanak tutup 3050 TL para cezası kestiğini söyledi.

Çavlan, filyasyon ekibinde görevli olduğunu kaydederek kendisine yazılan cezaya anlam veremediğini öne sürüp polis memurları ile bir süre görüştükten sonra karakoldan ayrıldı. Çavlan, bugün ise cezanın haksız yere yazıldığını belirttiği dilekçesini Afyonkarahisar Valiliği’ne sunarak cezanın iptalini istedi. Çavlan’ın başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.