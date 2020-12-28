Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve arkadaşı Bekir Y. fenalaştı. Yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesine götürülen Dilaver Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bekir Y.’nin ise ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.