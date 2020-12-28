Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Tuncay Sonel, her hafta Pazartesi günleri yaptığı Kovid-19 Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin de hazır bulunduğu Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'na, ilçe kaymakamları da video konferans yoluyla katıldı.

Her pazartesi günü Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nın mutat olarak yapıldığını belirten Vali Tuncay Sonel, korona virüs salgınında Ordu ilindeki son durum, covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile bu tedbirlerin haricinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğünü ifade etti.

“Şehir Hastanesi’nin ihalesinin yapılması sevindirici”

Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili de bilgi veren Vali Sonel, “900 yataklı hastanemizin ihalesinin yapılması Ordu adına sevindirici. İhale iki ayrı oturum şekilde yapıldı. Ordu Şehir Hastanesinin yapımıyla birlikte sağlık altyapımız daha iyi hale gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Rehavete kapılmayalım”

Alınan önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşandığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, yaşanan düşüşün hiçbir şekilde vatandaşları rehavete kaptırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Evde izolasyonda sıkıntı yaşayanlar 15 gün yurtlarda kalacak”

Evde izolasyon konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların 15 gün yurtlara alınarak burada kalmalarının sağlanacağını kaydeden Vali Sonel, ”Kovid-19’a yakalanan vatandaşlarımızın ne yazık ki evde kaldıkları süre içinde dikkat etmedikleri, bulaş riskini artırdıklarını gözlemledik. Bu nedenle böyle bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Ayrıca, sosyoekonomik düzeyi düşük olan vatandaşlarımıza da maske teminlerini yapacağız” diye konuştu.

“Misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim”

Vali Sonel, büyük sitelerde oturan vatandaşların site bahçesine çıkarak gezdiklerini, misafir kabul ettiklerini söyleyerek, ”Vatandaşlarımızdan bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini özelikle istirham ediyorum. Bu dönem misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim, alınan tedbirlere de dikkat edelim” şeklinde konuştu. Vali Sonel, Altınordu’da 16, Ünye'de ise 26 vatandaşın kumar oynarken yakalandığını bu konuda da jandarma ile emniyete gereken talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

“Evsizler için otel kiralandı”

Vali Tuncay Sonel, ekonomik yoksunluk nedeniyle evsiz ve kimsesiz durumda bulunan kişilerin sokakta kalmalarını önlemek için Altınordu ilçesinde otel kiralandığını, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kiralanan otelde, vatandaşların sıcak bir ortamda barınmalarının sağlandığını hatırlatarak, Kaymakamlardan sokakta yaşayan hiçbir vatandaşın kalmamasını, sokak hayvanlarının aç bırakılmamasını ve askıda ekmek projesinin de fırınlar aracılığıyla yapılmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın da toplantıda bir sunum yaparak, Kovid-19 pandemisine ilişkin bugüne kadar yapılan test sayısı, vaka durumu, tedavi süreçleri, filyasyon çalışmaları, ilçe bazındaki veriler hakkında Vali Tuncay Sonel ve toplantıya video konferans yoluyla katılan ilçe kaymakamlarına bilgilendirmede bulundu.