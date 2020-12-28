Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.B. (40) yönetimindeki kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Berat Kaçar'a (4) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk, mahalledeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Berat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kamyonet sürücüsü Ş.B.'yi gözaltına alırken, acı haberi alan çocuğun yakınları yasa boğuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi
28.12.2020 - 21:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokakta oyun oynarken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.B. (40) yönetimindeki kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Berat Kaçar'a (4) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk, mahalledeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Berat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kamyonet sürücüsü Ş.B.'yi gözaltına alırken, acı haberi alan çocuğun yakınları yasa boğuldu.
Etiketler : izmir,
756107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756107.aspx
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