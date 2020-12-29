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Artık evlilik işlemlerinde yerleşim yeri ve adres şartı aranmayacak
29.12.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı. Yeni düzenleme ile artık yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.
Etiketler : evlenme işlemleri,
756184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756184.aspx
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