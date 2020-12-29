Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. Zaferin ardından Ermenilerin, işgalden kurtarılan arazilere ilişkin yıllardır yaptıkları planlar da ortaya çıkmaya başladı. İşgalden kurtarılan Terter’in Sugovuşan köyünde Ermeni dilinde yazılmış kitabın içinde ilginç bir harita bulundu. Söz konusu haritada, Türkiye’nin doğudaki Iğdır, Kars, Van, Erzurum, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır şehirleri “Büyük Ermenistan” toprakları gibi gösteriliyor. Türkiye’nin yanı sıra Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın güney toprakları Gence, Tovuz, Kazak ve Lenkeran gibi büyük şehirlerin de Ermenistan topraklarına dahil edildiği skandal haritada; İran, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak toprakları da Ermenistan sınırları içinde yer alıyormuş gibi gösterilmiş.