Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde 08.00-16.00 vardiyasında nakliyat servisinde çalışan Soner Dağlıoğlu iş kazası geçirerek hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan maden işçisinin cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulu, yaşanan olayının üzerine bölgeye hareket etti. Durum hakkında bilgi alan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna geldi. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yeşil, “Bize gelen ilk bilgiler arkadaşımız nakliye servisinde çalışmakta kaza ile ilgili net bilgiler henüz yok. Arkadaşlarımız kaza ile ilgili kurumun yetkilileri ile beraber ocağa inip olayla ilgili bir çalışma yapacaklar. Kesin bilgilerden sonra olayın nasıl olduğuyla alakalı bilgileri paylaşırız. Nakliyat sevisinde iş kazası olduğu bilgisi geldi bizlere vagona sıkışması ile ilgili bilgi geldi bizlere ama şu an net bir şey yok. Beraber çalıştığımız sevdiğimiz bir arkadaşımızdı hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.