İstanbul’da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 71 seviyesine kadar çıktığı görüldü. Bölge bölge trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu; yüzde 71 seviyesine çıktı
29.12.2020 - 18:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Megakent İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, ulaşımı durma noktasına getirdi. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine yükseldi.
Etiketler : İstanbul’,
756278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756278.aspx
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