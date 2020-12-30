Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal A.'nın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.
Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
30.12.2020 - 09:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler : Maltepe,Aylin Sözer,kadın cinayeti,
756394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756394.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER