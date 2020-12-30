Çocuk hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy korona virüse yakalandı. Hatay’da bir hastanede tedavisine başlanan Dr. Ezelsoy, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ezelsoy, hayatını kaybetti.
Hatay’da doktor korona virüsten hayatını kaybetti
30.12.2020 - 19:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da korona virüs tedavisi gören Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy, yaşamını yitirdi.
Etiketler : Hatay’,
756507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756507.aspx
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