Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ve Ulucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kuyucak Mahallesi'nde, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşı öncesi uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamada DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu Ömer El Ali, cumhuriyet savcısının talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ömer El Ali'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.