Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, resmi ziyaret için ülkeye gelen İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu başkent Priştine’de ağırladı. Bakan Stublla, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile korona virüs aşılarının Kosovalılara mümkün olan en kısa sürede sağlanması konusunda iş birliği yollarını görüştüğünü açıkladı. İtalyan Bakan Di Maio ile Kosova’daki mevcut durumu ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Kosova Dışişleri Bakanı Stublla, iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğin her alanda arttırılmasının imkanları üzerinde durduklarını söyledi. Stublla, "Görüşmenin kaçınılmaz olarak ana konularından biri, her iki ülkedeki salgın durumuydu. Burada, vatandaşlarımıza mümkün olan en kısa sürede Covid-19 aşısı sağlanması konusunda İtalya ile yakın iş birliği için Bakan Di Maio’nun desteğini aldım" ifadelerini kullandı.

Bakan Stublla, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio’nun 2021’in ilk yarısında Batı Balkan ülkelerine aşı sağlanması konusunda özel bir hat oluşturmak için İtalya’nın Avrupa Komisyonu ile yoğun bir şekilde çalışacağına söz verdiğini aktardı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerini yeni yıl nedeniyle ziyaret etti.