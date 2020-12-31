Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karakollar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sanayi Kavşağı'ndan Karakollar Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Necip Üstündaş yönetimindeki plakasız motosiklet, Duran T. yönetimindeki 09 LG 371 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstündaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.