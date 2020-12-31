Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak-sahte içki satışına engel olunması ve genel sağlığın korunması amacıyla ülke genelinde 29 Aralık'ta "Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte İçki Uygulaması" yapıldı.

13 bin 660 jandarma personelinin katıldığı uygulama kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde, 114 bin 655 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 16 bin 494 umuma açık iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, eksiklik ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle 18 iş yerine işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 249 kişi yakalandı, çeşitli nedenlerle 48 kişi gözaltına alındı, biri çocuk 8 kayıp kişi bulundu.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 8 kilo 520 gram esrar, 17 gram eroin, 253 gram sentetik uyuşturucu, 34 sentetik uyuşturucu hap, 15 kök kenevir, 6 tabanca, 11 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 225 fişek, 6497 litre alkollü içecek, 6613 paket sigara, 13 bin 491 kilogram tütün, 1210 puro, 190 bin 300 makaron, 7 makaron makinesi, 232 sahte bandrol ve 399 cep telefonu ele geçirildi.