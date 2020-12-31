Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da özellikle korona virüs vakalarının yüzde 100 oranında artış gösterdiği zamanlarda uzmanlar akraba ziyaretlerini virüsün yayılmasında en önemli faktör olarak gösteriyordu. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya ise aile içinde bulaşın çok olduğu belirterek korona virüs hastası kişilerin özellikle yaşlıları yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre yaptığını söyledi.

Farklı aileden yaşları yüksek olan 4 kişinin akciğer tomografilerini de inceleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya genellikle hastaların akciğerlerinin hava yerine bir sıvı ile dolduğunu belirterek, "Biz mart-nisan aylarından sonra Türkiye'de korona virüs vakalarının ilk olduğu dönemlerde genelde her ailede bir kişinin enfekte olduğunu görüyorduk. Onu kontrol altına almaya çalışıyorduk. Oysa son 3-4 aydır ailedeki bir kişinin bütün aile fertlerini enfekte ettiğini ve en az 5 ile 10 kişilik bir ailede herkesin enfekte olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin en az 1-2 tanesinin özellikle yaşlı kişileri yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre olduğunu gördük" dedi.

"Tomografilerde yaygın buzlu camlar ve sıvı"

Farklı ailelerden 4 kişinin akciğer tomografilerine bakan Prof. Dr. Özkaya, "82 yaşındaki 4 çocuğu da korona virüse yakalanmış bir hastanın filmine bakarsak, akciğerlerinde yaygın pnönomoni olduğunu görüyoruz. Bu kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Artık eskisi gibi ailede tek tük enfektelere bakmıyoruz. Ailenin tamamı enfekte oluyor ve özellikle yaşlıları çok ciddi zatürreye döndürecek klinik durumlarla karşılaşıyoruz. 58 yaşında genç bir annenin akciğerlerine bakıyoruz. 3 çocuğunun hepsi ve eşi de enfekte olmuş. Ailede bir kişi enfekte olunca hepsini enfekte etmiş. Maalesef içlerinde immün direnci en düşük olan ve yaşı en büyük olanın akciğerleri solunum yetmezliğine gidecek şekildedir. Her iki akciğerinde de yaygın infiltrasyonla tedavi veriyoruz. Hasta hayati tehlikeyi atlattı. 63 yaşında bir hastanın akciğerlerini inceliyoruz. 63 yaşındaki bu anne yaşıyor ama bu kişilerinin anneannelerini ve babaannelerini Kovid-19 dolayısıyla kaybettik" diye konuştu.

"Yılbaşı eğlencesine son vermenizi istiyoruz"

Fransa'da yapılan bir araştırmada virüsün en çok iş ortamlarında ve aile yemeklerinde bulaştığının saptandığını söyleyen Özkaya, "Mart, nisan ve mayıs aylarında tek tek vaka gördüğümüzde şaşırıyorduk. Şimdi bütün ailenin bireyleri enfekte oluyor ve bunlardan yaşlı olanlarını ciddi akciğer komplikasyonlarından dolayı yoğun bakıma almak zorunda kalıyoruz. Özellikle Fransa'da yapılan araştırmalarda enfekte etme oranının en yüksek iş toplantılarında ve aile yemeklerinde olduğunu saptamışlar. Özellikle yaklaşan yılbaşı nedeniyle gerçekten sevdikleriniz düşünüyorsanız, yılbaşını ayrı ayrı yerlerde geçireceksiniz. İş toplantıları online döndü ama ailelerin de bir araya gelmemesi gerekiyor. Yılbaşında sizden isteğimiz lütfen bir arada olmayın ve ayrı ayrı geçirin. Yılbaşı eğlencesine son vermenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.