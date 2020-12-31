Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manhattan’ın göbeğinde güpegündüz gerçekleştirilen saldırıda çete mensupları lüks aracın camlarını yumrukladı, tekme attı, aracın üzerine çıktı, bisiklet fırlattı. Saldırganlardan biri araca tükürürken, kapıyı aşmak isteyenler kapı kolunu kırdı. Araç içindekiler büyük panik yaşadı, kadın “Öleceğiz sandık” diyerek ağladı. Polis gelinceye kadar saldırganlar kaçtı. Torgovnick, “Hayatım boyunca New York’ta yaşadım. Böyle bir şey olabileceğini asla tahayyül edemezdim. Böylesi olaylar ancak savaş bölgelerinde yaşanır. Kimseye bir zararım dokunmadı, niye saldırdılar anlayamadım” dedi. Son zamanlarda eyalette suç olaylarında büyük artış görülüyor. 27 Aralık’a kadar 28 gün içinde eyalette 21 cinayet işlendi. Bu, geçen sene aynı döneme göre yüzde 61,5 artışa tekabül ediyor. Tecavüzde yüzde 4,2, silahlı saldırıda ise yüzde 122,4 artış yaşandı.