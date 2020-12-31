Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafız Mustafa Caddesi üzerinde park halinde duran otobüs, bir anda alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

Servis otobüsünün park halinde yoğun alevli olarak yandığını gören itfaiye erleri, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürdü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Burak Süren’e ait 05 ve DM 915 plakalı araç, kullanılamaz hale geldi.