Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Bakırköy'deki 112 Avrupa Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından sağlık çalışanlarına telsizden seslenerek, tüm sağlık çalışanlarına hayırlı mesailer dileyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

"2021 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur sağlık ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün dünyanın hedefi salgını sona erdirmek şeklinde oldu ama 2020 salgının bittiği yıl olmadı. Umarım 2021 yılı salgını bitirdiğimiz yıl olur. Canla başla çalıştınız, 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinize şahit. Sizin bu gayretlerinizle beraber 2020 yılı sağlık çalışanlarımız, sağlık ordumuz nezdinde önemli bir yıl oldu. Aslında 2020 sağlık çalışanlarımızın yılı oldu. Çünkü geçtiğimiz yıl özellikle fedakarlığınız ve özverinizle yoğun gayret gösterdiğiniz önemli bir yıl oldu. 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim yaptığımız öneriyle sağlık çalışanları yılı olarak kabul edildi."

Koca, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak kutlanacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla, 2021 yılı tarihe sağlık çalışanları yılı olarak geçmiş olacak. Ben, gayret ve çabanızı çok yakından biliyorum. Özellikle birçoğunuz ailelerinizden, anne ve babalarınızdan ayrı kaldınız. Yeni yılın salgının bittiği yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle aşı temini ile birlikte vatandaşlarımızın da tedbirlere uymasıyla bu yılın salgını bitireceğimiz yıl olacağını umuyorum. Sağlığın güvencesi yine sağlık çalışanları olacaktır. Nezdinizde tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutluyorum ve hayırla geçirmelerini temenni ediyorum. Hayırlı mesailer diliyorum. "

Bakan Koca, daha sonra yılın ilk bebeğinin doğduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine internet üzerinden görüntülü bağlanarak, Nisa bebeğin annesi Nursel Aydemir ve babası Cevdet Aydemir'den beşinci bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailenin yeni yılını kutladı.

Aydemir ailesine pandemi nedeniyle hastaneye gelemediğini aktaran Koca, "Tedbirlere uymak zorunda olduğumuz için sizi ziyaret edemedim." dedi.

Bakan Koca'ya ziyarette İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.