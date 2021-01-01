Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 bin metrekarelik yeni şubesindeki farklı konseptiyle Z kuşağını kitapla buluşturmayı hedefleyen Bingölbali "Yeni nesil; tarz, konsept, şekil, fotoğraf, durum, paylaşım, ortam istiyor. Tavana kitaplar astık, 'kitap başımızın tacıdır' diye. Ahşap merdiven 10 yıllık hayalimizdi. 500 bin çeşit 10 milyon kitap var. 479 personelle en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi.