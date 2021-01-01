17 bin metrekarelik yeni şubesindeki farklı konseptiyle Z kuşağını kitapla buluşturmayı hedefleyen Bingölbali "Yeni nesil; tarz, konsept, şekil, fotoğraf, durum, paylaşım, ortam istiyor. Tavana kitaplar astık, 'kitap başımızın tacıdır' diye. Ahşap merdiven 10 yıllık hayalimizdi. 500 bin çeşit 10 milyon kitap var. 479 personelle en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi.
Yeni nesil kitabevi: Z kuşağına kitabı sevdiriyor
01.01.2021 - 04:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'un Varto ilçesinden 37 yıl önce geldiği Bursa'da, kitap serüvenine 17 metrekarelik dükkânda başlayan iş insanı Kutbettin Bingölbali'nin İstanbul Caddesi'nde açtığı dördüncü şube, sıra dışı dizaynıyla dikkati çekiyor.
Etiketler : Bursa,kitabevi,
756784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756784.aspx
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