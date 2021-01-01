İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Dilekkaya Mahallesi'ndeki antik kentte 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 180 TL para cezası kesildi.
Antik kentte kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
01.01.2021 - 17:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti'nde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Dilekkaya Mahallesi'ndeki antik kentte 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler : kazı,kaçak,antik kent,
756891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756891.aspx
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