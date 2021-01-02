Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde iki kedi bir biriyle uzun süre hırladı. Kedilerin tatlı tatlı hırlamasını mahallenin çocukları neşe içinde seyrediyordu. Bir birine hırlayan kediler biranda bir birine saldırınca bunlara izleyen çocuk ortada kalarak ne yapacağını şaşırdı. Kedilerin kendisine saldırdığını zannedip ortadan kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı. Bu anlara şahit olan mahalleli bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Kediler kavga etti ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı
02.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da sokakta bir birine saldıran kedilerin ortasında kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,kedi,
757013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757013.aspx
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