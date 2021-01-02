İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti. Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk, ikici günde de devam etti. Düne nazaran araçların sabah saatlerinde alana toplu şekilde alınmayıp, gruplar haline zabıta ekipleri kontrolünde alındığı görüldü. Taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntüde, taksicilerin uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.
Taksimetre ayarı kuyruğu ikinci gününde de devam ediyor
02.01.2021 - 11:56 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, ikinci günde de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul’,
757038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757038.aspx
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