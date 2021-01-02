Atatürk Bulvarı'nda 15 gün önce meydana gelen kazada, Mert Köle (16) idaresindeki 33 ABV 175 plakalı motosiklet, A.F. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Ağır yaralanan Köle, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gündür hastanede tedavi gören Köle kurtarılamadı.
Kaza yapan genç, 15 gün sonra hayatını kaybetti
02.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,Tarsus,kaza,genç,
757045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757045.aspx
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