Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü koruma altındaki türlerden olan karacanın vurulduğu üzerine av sahasına Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan titiz çalışmaların neticesinde, koruma altındaki yaban hayvan türlerinden olan karacayı vuran şahıs tespit edildi. Şahıs hakkında, yasak günde avlanmaktan bin 256 TL idari, 1 adet karaca ve 3 adet tahtalı kuşu vurmaktan 8 bin 429 TL tazminat cezası uygulandı.

Edirne DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederken, “İhbarı yaparak şahsın tespit edilmesinde yardımcı olan duyarlı avcılara ve bölgedeki vatandaşlara teşekkür ederiz” açıklamasında bulunuldu.