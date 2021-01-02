Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde yaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen adam evin bir odasının duvarına 3 santim genişliğinde enlemesine delik açtı. Bir yıl boyunca eline geçen madeni ve bozuk kağıt paraları buraya dolduran adam kumbarayı boşalttığı anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Duvarın üzerinde bozuk ve kağıt para girebilecek kadar kesik bırakan ev sahibi, eline aldığı bir çekiçle enlemesine kestiği alanın arkasına denk gelen bölümünü çekiçle kırdı. Elini içeri sokabilecek kadar alanı kıran adam, daha sonra duvarın arkasındaki madeni ve kağıt paralara ulaştı. Duvarın arkasındaki paraların bir plastik sepete boşaltılması da ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedildi. Duvarı çekiçle kırdığı anlar, içerdeki paralar ve parayı plastik sepete boşalttığı anları cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan adamın duvardan kumbarası çok sayıda beğeni aldı.

Kumbara yaptığı duvardan kırıp parayı çıkarmasının maliyeti ise kafalarda soru işareti bıraktı.