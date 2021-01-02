Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te erkek kuaförü olan Fatih Balkı (36) ve taksicilik yapan babası Fazlı Balkı (64) 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı. Fatih Balkı geçtiğimiz hafta Pazar günü koronavirüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı koronavirüse yenik düştü. Fazlı Balkı’nın cenazesi yarın Ürgüp’te toprağa verilecek.
Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü
02.01.2021 - 18:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.
Etiketler : nevşehir,ürgüp,
757140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757140.aspx
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