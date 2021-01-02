Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te erkek kuaförü olan Fatih Balkı (36) ve taksicilik yapan babası Fazlı Balkı (64) 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı. Fatih Balkı geçtiğimiz hafta Pazar günü koronavirüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı koronavirüse yenik düştü. Fazlı Balkı’nın cenazesi yarın Ürgüp’te toprağa verilecek.