Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan D.'nin kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Otomobilin sürüye çarpması sonucu 21 koyun telef olurken, adeta hurdaya dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan U. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen otomobil çarptığı 21 koyun olay yerinde telef oldu. Yaralı sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 288 TL olmak üzere 4 bin 438 TL para cezası keserken, yanında yolcu olarak bulunan kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL idare para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.