Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın, Ataşehir’de Yenisahra Mahallesi Kireç Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yorganların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşların polis ve itfaiyeye haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi sonucu yangın kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kısıtlamada mahalleli sokağa döküldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

"Mahalleli olarak hurdacıların burdan kalkmasını istiyoruz"

Yangını gören Özcan Mısır, “Sabah işe giden yabancı uyruklu hurdacıların elektrik ısıtıcısını açık unutması nedeniyle, devrilen ısıtıcının yorganı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Mahalleli olarak hurdacıların burdan kalkmasını istiyoruz. Ölen ya da yaralanan yok, çok şükür korkulan olmadı” diye konuştu.