Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Doğanyol köyü ve çevresindeki yayla alanlarında çetin kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede dereler buz tuttu. Buz tutan dere kenarındaki ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sıcaklık eksi 20'ye düştü ağaçlar buz tuttu
03.01.2021 - 12:28 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Buz tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Etiketler : Şırnak,
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