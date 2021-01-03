Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Sermet Mahallesi’nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan, eve geri dönmedi. Ailesi, Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Gülsüm Doğan’ın kent merkezinde dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi. Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Gülsüm Doğan’ı arama çalışması başlattı.

Aramalara iz takip ve kadavra köpekleri de katıldı

Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan’a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan’a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Gülsüm Doğan’ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan’ın elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görüldü.

13 gün sonra ölü olarak bulundu

Arama kurtarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmaların 13'üncü gününde Gülsüm Dogan'ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Gülsüm Doğan için ekiplerin incelemesi devam ediyor.