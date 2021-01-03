Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 yıllık Polis memuru Turan, görev yerinde aniden fenalaştı. Yanında bulunan meslektaşlarının yardım istemesi üzerine Turan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turan'ın ölüm haberini alan ailesi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile meslektaşları hastane önünde üzüntü yaşadı. Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Turan'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere yarın memleketi Giresun'a gönderileceği belirtildi.
Polis memuru Turan'ın 24 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Fethiye’de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
03.01.2021 - 16:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Fethiye İlçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru Özcan Turan, hayatını kaybetti. Polis memuru Turan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 yıllık Polis memuru Turan, görev yerinde aniden fenalaştı. Yanında bulunan meslektaşlarının yardım istemesi üzerine Turan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turan'ın ölüm haberini alan ailesi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile meslektaşları hastane önünde üzüntü yaşadı. Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Turan'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere yarın memleketi Giresun'a gönderileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : polis memuru,Fethiye,
757328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757328.aspx
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