AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
03.01.2021 - 17:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,deprem,
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