Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte başlayan sessizlik, kısıtlamanın son gününde yerini ihlallere bıraktı. Polisin gece gündüz yaptığı denetimlere rağmen özellikle ara sokaklarda ve parklarda ihlaller yaşandı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar parklardaki basketbol sahalarında maç yaparken bir motosikletin arkasına tutunan ve adeta tren yapıp caddede tur atan kaykaycı çocuklar pes dedirtti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, kısıtlama süresince evlerinden çıkmayan vatandaşlardan da tepki geldi. Polisin kısıtlama süresince yaptığı denetimlerde siren seslerini duyan çocuklar ise kaçacak yer aradı.