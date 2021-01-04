Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Şirinyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Yusuf A.’nın idaresindeki plakası öğrenilemeyen aracın yakıtı bitti. Yusuf A. aracını emniyet şeridinde durdurdu. Aracından inen Yusuf A. durduğu yere yakın bir konumda bulunan akaryakıt istasyonun tabelasını gördü. Yürüyerek akaryakıt istasyonuna ulaşmak gitmek isteyen Yusuf A., otoyolun iki farklı istikameti arasında bulunan, yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Yaralanan Yusuf A.’yı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.