Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, terör örgütü tarafından araçlar yakılarak inşası durdurulan yollar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda sağlanan huzur ortamı ile yeniden yapılmaya başlandı. Şırnak’ta İl Özel İdaresi ve Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırımlarıyla köy ve mezralar konforlu yollara kavuştu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu yıl İl Özel İdare programı kapsamında yol-ulaşıma yaklaşık 20 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

Ağırlığı stabilize yol ve sanat yapılarına verdik. Toplamda 2 bin kilometreyi aşkın bir yol ağımız var. Bu yolarımızın 3’te 2’si devletimizin, hükûmetimizin destekleri ve imkânlarıyla, Özel İdare ve KÖYDES yatırımlarıyla asfaltlanmış durumdadır. Yaklaşık 185 kilometre stabilize, sanat yapılarıyla birlikte çalışma hayata geçirdik ve yüzde yüz gerçekleşmeyi sağladık. Önümüzdeki yıl bu yıl alt yapısını bitirdiğimiz bu güzergâhlarda imkânlarımızı zorlayarak hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

Şırnak merkez, ilçeler, köyler ve mezralara kadar yoğun, hummalı bir çalışmanın söz konusu olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Şırnak genelinde huzurun sağlanmasıyla kırsala yönelik yatırımlara ağırlık verdik. İl Özel İdaresi kaynaklarınca 2017-2020 arasında biten 51 projeyle 259 köye 298 kilometre asfalt yol, 20 kilometre beton yol, 6 kilometre yol açma ve 31 metrekare parke taşı hizmeti için 78 milyon 716 bin lira harcandı. Bu çalışmalarımız 12 ay boyunca devam ediyor” dedi.

YOLLARIMIZ OTOBAN GİBİ

Cizre’ye bağlı Düzova köyü muhtarı İsmail Demir de son 2 yılda yapılan çalışmalarla köy yollarının son derece konforlu hale geldiğini söyledi. Demir, “Yollarımız güzel ve otoban gibi oldu. Araçlarımızla son derece kaliteli yollarda seyahat edebiliyoruz. Eskiden yollar bozuk olduğu için araçlarımızda sık sık arızalanıyordu. Şimdi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz” diye konuştu.

TERÖR YOK HUZUR VAR

Güneyce köyünde oturan Hamit Çekmaz ise köylerinin merkeze 40 kilometre uzaklıkta olduğunu, devlet tarafından yol ve su hizmetlerinin çok iyi yürütüldüğünü dile getirdi. Çekmaz, “Bölgede artık terör yok huzur var, aynı zamanda devletin bize sağladığı hizmetler var. Yolumuz, suyumuz her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Son 3 yılda yapılan asfaltlarla son derece kaliteli yollara sahip olduk. İl ve ilçelerde hangi yollar mevcutsa köylerimizde de aynı yollar var. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.