Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte koronavirüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı bir dönem 1600’e kadar yükselirken, son dönemde alınan tedbirler etkisini gösteriyor. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına büyük ölçüde uyulan kentte vaka sayısı 400’lere kadar düştü. Kentte vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması vakalardaki artışların azalmasında etkili oldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aldığımız olumlu sonuçlarla da ilimizin imajına değer kattığınız teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada aktif vaka sayısını 1600'lerden 400'lere düşürdük. İnşallah kısa sürede el birliği ile sıfırları konuşacağımız günleri de göreceğiz. Bir süre daha tedbirler konusunda hassas olmaya ve etrafımızı uyarmaya devam edelim. Sağlıkla kalın” ifadelerini kullandı.