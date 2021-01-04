Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’ta uzun yıllardır köyünde hayvancılıkla uğraşan Birol Yılmaz’ın (53), bir tanesi 10 günlük, diğeri 3 günlük iki tane buzağısı dünyaya geldi. Yılmaz buzağılarına başarılarıyla gurur duyduğu Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin isimlerini verdi. Korona virüsü aşısını bulan çifti bu şekilde onurlandırdığını belirten Yılmaz, buzağılarının kendisine uğurlu geldiğini, aşının da pandeminin bitmesi için uğurlu geleceğine inandığını belirtti.



Birol Yılmaz, “2 tane buzağım doğdu. Bir tanesi 2020’nin son günleri, bir tanesi de 2021’de. Adlarını Uğur ve Özlem koydum. Türk bilim adamları korona virüsü aşısını bulduğu için onlardan esinlendim. O yüzden isimlerini öyle koydum. Onlarla gurur duyduk. Türk bilim insanın aşı bulmasından gurur duyduk. İnşallah devamı gelecek. Onlar da bizim gibi çiftçilerin evlatları. Çiftçilerden de böyle bilim insanı yetişebileceğini dünyaya gösterdiler. Buzağımız bize uğurlu geldi, inşallah bu Türk bilim insanlarının bulduğu aşıda pandemiye uğurlu gelecek” dedi.