Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe’ye bağlı Büyükboğaziye köyünde mısır tarlasında biçim yapan çiftçiler, nesli tükenme noktasına gelen iki yaban kedisi gördü. Çiftçiler kedileri görüntülemek için cep telefonu kameralarına sarıldı. Görüntülerde çiftçileri fark eden kedilerin bir süre sonra alandan uzaklaşarak gözden kaybolduğu görüldü.

Konu ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaban kedilerinin doğal yayılımının Batı Avrupa'da İskoçya'dan, Orta ve Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Hindistan'a kadar uzandığını ayrıca Afrika'nın tropik ormanları kuşağı haricinde Afrika'nın büyük bir kısmında yaygın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, "Bacakları daha uzun, başı daha iri ve yassıdır. Gür ve kalın kuyruğu ile kuyruğunda 3-5 siyah halka bulunur. Kuyruk ucunda da kalın bir siyah halka vardır. Ev kedisinin kuyruğu ince olur ve halkaları bu denli belirgin olmaz. Kuyruk ucu ev kedisinde incelerek biterken, yaban Kedisinde genişleyerek biter. Vücudun bazı bölgeleri kızılmışıdır ayrıca vücutta siyah çizgileri bulunur, bacaklarda ve ensede görülenler çok belirgindir. Çizgilidir, birçok yabanileşmiş ev kedisi gibi kesinlikle benekli değildir. Doğal ortamında kolay görülmez, çok rüzgarlı havalarda görme olanağınız olabilir. Bakışları ve vücut şekli tam bir yaban hayvanını anımsatır" dedi.