Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir merkez, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde yaptığı ayrı 12 çalışmada, 16 şahıs yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 10,32 gram metamfetamin, 73 adet sentetik ecza hap, 5,33 gram esrar, 19,21 gram bonzai maddesi, 12 adet ecstasy hap ve 0,80 gram kokain maddesi ele geçirildi.