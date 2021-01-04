Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 28.03.2020 ve 03.01.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 25 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 116 adet fişek, 21 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 161 adet kartuş, 15 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek ele geçirildi. Polis sokağa çıkma yasaklarına uymayan 56 kişiye Sosyal Mesafe ihlalinde 54 bin 508 TL, 248 kişiye Maske ihlalinden 223 bin 200 TL, 697 kişiye Sokağa Çıkma Kısıtlaması İhlalinden 799 bin 264 TL, 12 kişiye Karantina ve Filyasyon İhlalinden 18 bin 900 TL, 11 kişiye 65 Yaş üstü Sokağa Çıkma kısıtlamasına aykırılık İhlalinden 4 bin 312 TL, 13 kişiye 20 Yaş altı kısıtlamasına Aykırılık İhlalinden 6 bin 287 TL. ve 22 kişiye İşyerleri tedbir ihlalinden 13 bin 878 TL Ceza uygulandı.