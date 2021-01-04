Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.