Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
04.01.2021 - 19:48 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler : muğla,göçmen,haberler,
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